La Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato un uomo di 55 anni per aver aggredito un operatore sanitario all’interno del Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II. L’episodio è avvenuto dopo che l’uomo, a seguito di un incidente domestico che gli aveva provocato una ferita a una mano, si era recato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Dopo una prima medicazione, era stato invitato ad attendere il proprio turno nella sala d’attesa.

Pochi minuti dopo, tuttavia, il 50enne avrebbe iniziato a manifestare insofferenza, pretendendo di essere ricoverato immediatamente e assumendo atteggiamenti aggressivi e molesti nei confronti del personale sanitario e degli altri pazienti presenti.

La situazione sarebbe poi degenerata quando l’uomo, in preda all’ira, avrebbe colpito un operatore sanitario con calci e pugni, strattonandolo fino a farlo cadere a terra.

Sul posto è intervenuta una Volante della Questura di Ragusa, che ha identificato l’uomo, già noto alla Forze di Polizia, e proceduto al suo arresto.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, il 55enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.