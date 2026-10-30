Oltre 17.000 articoli per Halloween non conformi agli standard di sicurezza sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in tre attività commerciali di Ragusa e Vittoria. Il sequestro arriva a pochi giorni dalla ricorrenza di sabato 31 ottobre.

I controlli sono stati eseguiti nei giorni scorsi dai militari del Gruppo di Ragusa e della Compagnia di Vittoria, che fanno capo al Comando provinciale. Sugli scaffali, già pronti per la vendita, c’erano maschere, costumi, parrucche, zucche decorative, trucchi, giocattoli e articoli di bigiotteria.

Dagli accertamenti è emerso che i prodotti erano privi di marchiatura CE, di istruzioni in lingua italiana o di indicazioni sui materiali che li compongono. Sono requisiti minimi di informazione che il Codice del Consumo prevede a tutela dell’acquirente. Per questo i militari hanno disposto subito il sequestro amministrativo della merce.

Secondo la Guardia di Finanza, la mancanza di queste informazioni può nascondere la presenza di materiali tossici o allergeni pericolosi, con rischi soprattutto per i più piccoli.

I tre titolari, che operano a Ragusa e a Vittoria, sono stati segnalati alla Camera di Commercio. Spetta a questa applicare le sanzioni amministrative, che possono arrivare fino a 25.823 euro ciascuno.

La merce sequestrata sarà distrutta una volta confiscata dalle autorità competenti.

I controlli rientrano nel piano nazionale sulla sicurezza dei prodotti promosso dalla Guardia di Finanza. Il Corpo li presenta come parte del suo impegno contro la diffusione di prodotti non conformi, a tutela dei consumatori e della concorrenza tra le imprese.

Per chi compra articoli di Halloween in queste ore, gli elementi da cercare sulla confezione sono gli stessi che mancavano ai prodotti sequestrati: il marchio CE, le istruzioni in italiano e l’indicazione dei materiali con cui l’oggetto è realizzato.