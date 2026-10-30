Un uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari dopo una violenta lite con la moglie nei pressi dell’impianto sportivo Petrulli di Ragusa. La donna, che presentava segni di lesioni, è stata accompagnata in ospedale. È successo nella serata di mercoledì 28 ottobre.

A dare l’allarme sono stati alcuni frequentatori dell’area sportiva. Gli agenti della Polizia Locale hanno bloccato l’uomo e hanno soccorso la moglie. Entrambi i coniugi sono italiani. Secondo la Polizia Locale, l’intervento dei passanti, che hanno impedito che le percosse proseguissero, ha contribuito a evitare conseguenze più gravi.

La donna è stata affidata ai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

All’intervento hanno partecipato anche i carabinieri della stazione Principale di Ragusa. L’uomo è stato arrestato dagli agenti della Municipale e, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato posto agli arresti domiciliari.