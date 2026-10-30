Le iscrizioni a prezzo ridotto per la Mangia’s Maratona di Ragusa restano aperte fino a sabato 31 ottobre: fino a quella data la maratona costa 30 euro, la mezza maratona Straragusa 20 euro e la FastRun 12 euro. Dopo sono previsti aumenti progressivi delle quote.

La gara è in programma domenica 17 gennaio 2027 e arriva alla sua ventiduesima edizione. Ancora una volta sarà Ragusa ad aprire il calendario delle maratone nazionali, e questa volta l’appuntamento avrà un significato in più: inaugurerà le manifestazioni di Ragusa Città Europea dello Sport 2027.

Il programma comprende più distanze. Accanto alla maratona si correrà la Straragusa, mezza maratona che varrà anche come 24° Campionato nazionale dei Vigili del fuoco – Memorial Giorgio Iacono. C’è poi la FastRun di 10,1 chilometri. Sia la mezza maratona sia la FastRun avranno anche una versione walking non competitiva. Chiude il quadro la tradizionale Family Run di 3,2 chilometri.

Per molti atleti la gara ragusana sarà la prima uscita della stagione. Le iscrizioni sono aperte da tempo e chi si iscrive entro la fine di ottobre paga la quota più bassa.

La manifestazione ha il sostegno del Comune di Ragusa, con il sindaco Peppe Cassì e l’assessore allo Sport Simone Di Grandi. Tra i partner hanno già confermato la loro presenza Albani.Op, che metterà a disposizione i propri prodotti orticoli per premiare gli atleti, e Scar, concessionaria Fiat, che fornirà il parco veicoli necessario all’organizzazione.

Entro il 17 gennaio sono attesi altri sostenitori e gli atleti di punta che si contenderanno i titoli di re e regina della maratona.

Informazioni su gare e iscrizioni sul sito maratonadiragusa.com o all’Atl. No al Doping Ragusa.