Un’auto è finita di traverso sulla via Nazionale a Modica nel pomeriggio e ha rallentato il traffico lungo una delle principali arterie della città. Non risultano feriti.

La vettura, una BMW, viaggiava dal centro verso la periferia quando il conducente ne ha perso il controllo. Le cause sono in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, a far sbandare l’auto potrebbe essere stato il fondo stradale reso viscido dalla pioggia.

Dopo la sbandata il veicolo si è messo di traverso, ha occupato la carreggiata e ha bloccato parzialmente la circolazione.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha gestito la viabilità e regolato il traffico. Per gli automobilisti in transito ci sono stati rallentamenti.