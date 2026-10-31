La SuperConveniente Virtus Ragusa prova a rialzarsi dopo la sconfitta con Benevento sul campo di una delle capoliste del girone: domenica 1° novembre alle 17 affronta in trasferta la Virtus Sarno nella sesta giornata del campionato di Serie B Interregionale.

Per la squadra di Gianni Recupido è l’occasione per centrare la terza vittoria stagionale. Di fronte ci sarà una formazione che ha vinto quattro delle prime cinque partite e che arriva da tre successi consecutivi.

Gli uomini di Nicola Amato hanno battuto la Polisportiva Matese in trasferta per 75-69 e Barcellona in casa per 64-57, poi si sono imposti 73-56 a Gela. Con quel risultato Sarno ha agganciato in vetta proprio la formazione gelese, insieme a Catanzaro e Barcellona. Nelle ultime due giornate i campani hanno concesso meno di 60 punti a partita.

Il punto di riferimento in attacco è Simas Raupys, ala lituana che segna 18 punti di media ed è il terzo realizzatore del girone F. Conosce bene il basket italiano: ha già giocato a Vasto, Marigliano e Termoli. In doppia cifra viaggiano anche il capitano Carmine Moccia, tiratore da tre punti, e la guardia Marco Cucco, mentre sotto canestro Ferdinando Matrone aggiunge 9 punti e 11,6 rimbalzi ed è anche il primo per stoppate.

Sarno ha affrontato il salto di categoria mantenendo gran parte del gruppo che aveva conquistato la promozione.

Alla vigilia Recupido è tornato sulla gara persa con Benevento e ha chiesto alla squadra un cambio di atteggiamento: «Per noi, in questo inizio di stagione, sono state tutte prove di fuoco. Dopo Benevento ci siamo parlati e abbiamo chiarito che abbiamo tanta pazienza sul lavoro tecnico e sugli errori tattici; sull’atteggiamento, invece, non possiamo averne. Domenica mi aspetto una grande risposta».

Il tecnico ha indicato la difesa come base di partenza, ma ha chiesto più coraggio in attacco: «Occorre essere più spigliati in attacco, accettando anche di commettere un errore e di saperlo gestire, concentrandoci meno sul possesso precedente e più su quello successivo». Poi sull’avversaria: «Sarno, come tutte le squadre campane, è una formazione d’esperienza, con giocatori di talento e tanta fisicità. È un campionato diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati, ma dobbiamo adattarci in fretta».

A dirigere la partita saranno Marco Palazzo di Campobasso e Valeria Santoro di Maddaloni, in provincia di Caserta.