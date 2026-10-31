La piscina comunale di via Sacro Cuore a Modica riapre al pubblico dopo gli interventi di ripristino e torna disponibile per il nuoto e le altre discipline acquatiche.
La riapertura si terrà oggi alle 10.30. Per la sindaca Maria Monisteri è «Un’altra promessa mantenuta». La prima cittadina ha attribuito il risultato all’impegno dell’amministrazione comunale, con un ruolo importante dell’assessore Mommo Carpentieri, e al lavoro degli uffici e dei dirigenti comunali che hanno seguito l’iter dei lavori.
Secondo la sindaca, con la riapertura Modica amplia di nuovo la propria offerta di impianti sportivi. È il secondo impianto restituito alla città in poco tempo: di recente era stato riconsegnato lo stadio «Pietro Scollo».
Nelle intenzioni dell’amministrazione, la piscina dovrà tornare a essere un punto di riferimento per chi pratica sport, per gli appassionati di nuoto e per le famiglie.
La riapertura arriva in una fase complessa per le finanze comunali. Nonostante le difficoltà economiche dell’ente, l’amministrazione ha spiegato di voler recuperare e rendere di nuovo utilizzabili le strutture sportive del territorio.
Per Carpentieri, che si è insediato da poche settimane, la piscina si aggiunge agli interventi avviati nel primo periodo del suo incarico, con l’obiettivo, secondo l’amministrazione, di restituire alla comunità servizi e spazi di interesse collettivo.