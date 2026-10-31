Le strutture ricettive di Ispica gestiranno l’imposta di soggiorno attraverso una piattaforma online. Il Comune ha adottato PayTourist, un portale che raccoglie in un unico ambiente digitale registrazioni, dichiarazioni e pagamenti legati alla tassa versata dai turisti.

Il servizio riguarda hotel, bed & breakfast, case vacanza e affittacamere, oltre alle altre attività ricettive del territorio. Sul portale gli operatori possono registrare la propria struttura, gestire le comunicazioni con gli uffici comunali e seguire le procedure dell’imposta, comprese le dichiarazioni e i versamenti. La piattaforma è accessibile anche da smartphone e tablet.

Secondo l’amministrazione comunale, il passaggio al digitale dovrebbe ridurre il ricorso alle procedure manuali e con esse tempi ed errori negli adempimenti. Per il Comune, un sistema ordinato di registrazione permette anche di monitorare meglio le attività ricettive e le presenze turistiche e di rendere più trasparente la gestione dell’imposta.

L’amministrazione lega la regolarità delle registrazioni a due obiettivi: garantire condizioni di equità tra gli operatori e contrastare eventuali irregolarità nel settore.

C’è poi il capitolo dei dati. Le informazioni su presenze, pernottamenti e flussi turistici raccolte attraverso il portale, secondo il Comune, potranno servire a programmare i servizi, migliorare l’accoglienza e individuare nuove occasioni di promozione, con l’obiettivo di attirare visitatori durante tutto l’anno.

Per l’amministrazione, l’adozione della piattaforma rientra in un percorso più ampio di modernizzazione dei servizi pubblici. L’intento dichiarato è rendere Ispica, che conta su un patrimonio storico, architettonico e naturalistico, una destinazione più competitiva nel turismo siciliano.

Per accompagnare le strutture nella registrazione, PayTourist offre una sezione con le domande frequenti, la modulistica e i contatti degli uffici competenti. Il portale del Comune di Ispica è consultabile all’indirizzo ispica.paytourist.com.