La solista Elma Rizza si è laureata al Conservatorio «Arcangelo Corelli» di Messina con 110 e lode e menzione d’onore, accompagnata dal vivo dal coro della Modica Gospel Academy e dalla MGA Band.

La prova si è svolta nell’aula magna del conservatorio, durante la sessione degli esami di laurea. Coro e band, diretti dal maestro Giorgio Rizza, hanno eseguito il programma davanti alla commissione e al pubblico presente in sala, trasformando la discussione in un concerto. La tesi della candidata aveva per titolo «Gospel tra pop, soul e musical».

La scaletta comprendeva sette brani e ha ripercorso le tappe principali della storia del gospel. Il punto di partenza è stato «Amazing Grace». Da lì il programma è passato alle interpretazioni soliste di Elma Rizza su brani legati a grandi nomi della musica internazionale, tra cui Whitney Houston, Michael Jackson e Cynthia Erivo.

Tra i pezzi eseguiti figurano «Stand Up» di Cynthia Erivo, «Man in the Mirror» di Michael Jackson, «Bridge over Troubled Water» di Simon & Garfunkel e «For Every Mountain». Accanto alla voce solista hanno suonato e cantato i componenti della MGA Band e del coro della Modica Gospel Academy, la formazione guidata da Giorgio Rizza.

Al termine della prova la commissione d’esame ha assegnato a Elma Rizza il riconoscimento più alto: la votazione di 110 e lode con menzione d’onore, che ha chiuso il suo percorso di studi al Conservatorio «Corelli» di Messina.