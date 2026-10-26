Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa cerca privati e associazioni a cui affidare la cura delle 138 aree verdi lungo le strade provinciali, attraverso sponsorizzazioni e collaborazioni. Si tratta di aiuole e spazi nelle intersezioni stradali di competenza dell’ente, per un’estensione complessiva di circa 80.000 metri quadrati.

Una parte del lavoro è già in mano a soggetti esterni: 44 aree, pari a circa 28.000 metri quadrati, sono affidate a privati che ne garantiscono la manutenzione periodica. Gli altri 94 siti, circa 52.000 metri quadrati, restano a carico del personale dell’ente, che si occupa della pulizia e degli interventi di manutenzione.

La formula non è nuova. Da diversi anni il Libero Consorzio promuove accordi con soggetti privati e con associazioni senza fini di lucro per la manutenzione degli spazi verdi agli incroci. Le collaborazioni possono riguardare sia la cura del verde già esistente sia la realizzazione di nuove aree, in contesti urbani ed extraurbani. Secondo l’ente, l’obiettivo è migliorare il decoro del territorio e la qualità del paesaggio, arrivando a una gestione condivisa degli spazi tra pubblico, imprese e realtà associative.

Gli interventi del Libero Consorzio non si fermano alle intersezioni stradali. Tra le aree di competenza curate dall’ente c’è anche il tratto di pista ciclabile lungo la SP 66, tra Sampieri e Marina di Modica, uno dei percorsi più frequentati della costa iblea nei mesi estivi.

Chi vuole proporsi deve presentare un’istanza di sponsorizzazione delle aiuole spartitraffico. Il modulo e tutte le informazioni sono pubblicati sul sito ufficiale del Libero Consorzio, nella sezione URP.