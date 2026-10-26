Una performance teatrale del Nuovo Teatro Popolare apre a Ispica la XVI stagione culturale del Caffè Letterario Quasimodo. Il primo dei «Sabati Letterari» si terrà sabato 31 ottobre sul tema «Coscienze contro l’umanità perduta».

L’appuntamento è alle ore 17.30 allo Spazio Cultura «Maestro Francesco Iozzia», nell’ex Chiesa della Sciabica, in piazza 2 Ottobre. Lo spettacolo è curato dal Nuovo Teatro Popolare di Ispica e sarà accompagnato dagli intermezzi musicali di Fabio Bruno alla chitarra e Biagio Solarino alla voce.

In apertura porteranno il saluto Gabriella Bruno, assessore alla Cultura del Comune di Ispica, Domenico Pisana, presidente del Caffè Letterario Quasimodo, e Daniela Fava, coordinatrice del «Gruppo di Ispica». A coordinare la serata sarà Fiorenza Cirmi, regista del Nuovo Teatro Popolare.

Il gruppo ispicese è un’emanazione del Caffè Letterario Quasimodo di Modica. La stagione 2026-2027 prevede otto appuntamenti da ottobre a maggio, dedicati a teatro, poesia, storia locale, musica e narrativa.

Daniela Fava ha rivolto un invito a partecipare a tutta la città: «Iniziando questa XVI stagione culturale, rivolgo a tutti l’invito a partecipare e, in particolare, a chi già conosce e segue il Caffè Letterario “Quasimodo”; mi auguro che la nuova stagione possa essere vissuta dalla città come un appuntamento da condividere, uno spazio nel quale ritrovarsi e nel quale ciascuno possa sentirsi parte di una comunità».

La coordinatrice ha spiegato così il senso del ciclo: «I nostri incontri vogliono essere occasioni per conoscere libri e autori, riscoprire la nostra storia, ascoltare poesie e racconti, incontrare artisti e studiosi, ma anche semplicemente trascorrere insieme un pomeriggio diverso, all’insegna della cultura e della riflessione».