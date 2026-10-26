Il Comune di Ragusa è pronto a fare la propria parte per il futuro del Ragusa Calcio. Lo ha detto l’assessore allo Sport Simone Digrandi, che segue da vicino l’evolversi della situazione attorno alla società e ha annunciato un confronto con l’attuale dirigenza per valutare le possibili soluzioni.

«Ho appreso con attenzione quanto sta accadendo attorno al Ragusa e, come sempre, sto seguendo da vicino l’evolversi della situazione», ha dichiarato Digrandi. L’assessore ha ricordato di aver mantenuto negli ultimi anni un confronto costante con società e tifosi, «nella consapevolezza che il dialogo rappresenti uno strumento fondamentale soprattutto nei momenti più delicati».

Il lavoro dell’amministrazione, ha spiegato, procede entro i limiti delle competenze comunali: «Anche in queste ore siamo al lavoro, per quanto nelle competenze che spettano all’amministrazione comunale, per comprendere insieme all’attuale dirigenza quali potranno essere gli sviluppi della vicenda e valutare le possibili soluzioni».

Digrandi ha parlato di «giornate di apprensione che viviamo sia da amministratori sia da tifosi» e ha assicurato che il Comune seguirà «ogni passaggio con grande attenzione».

«L’obiettivo resta uno solo: tutelare il futuro del Ragusa, della squadra, della società e dei suoi sostenitori», ha aggiunto.

«Il Comune non si tirerà indietro nel fare la propria parte e nel contribuire a individuare il percorso migliore per garantire prospettive solide al calcio ragusano», ha concluso l’assessore.