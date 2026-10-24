Fratelli d’Italia ha da venerdì 23 ottobre un proprio gruppo nel Consiglio comunale di Scicli. Al partito hanno aderito la presidente dell’assemblea Desirè Ficili e il consigliere Lorenzo Bonincontro.

L’adesione è stata ufficializzata in mattinata durante una conferenza stampa a Palazzo Busacca. Erano presenti il coordinatore provinciale Giovanni Moscato, il commissario regionale Luca Sbardella, il senatore Salvo Sallemi e il deputato regionale Giorgio Assenza.

Ficili ha motivato la scelta con la necessità di affiancare all’esperienza civica un’appartenenza politica chiara, capace di creare collegamenti con i livelli decisionali regionali e nazionali. «Ho scelto di assumermi una responsabilità politica precisa, senza ambiguità», ha detto. «Tante questioni che riguardano Scicli, dalle infrastrutture ai servizi, dallo sviluppo economico alle opportunità per i giovani, non si risolvono soltanto dentro i confini comunali. Servono interlocutori, capacità di incidere nelle sedi decisionali e continuità nel lavoro».

La presidente ha assicurato che continuerà a esercitare il suo ruolo con equilibrio e a garanzia di tutti i consiglieri. Ha anche richiamato la sua formazione cattolica e l’impegno nel volontariato: «Le mie radici sono nel mondo cattolico, nell’associazionismo e nel volontariato. È lì che ho imparato il valore del servizio, dell’ascolto e dell’attenzione verso chi vive una difficoltà».

Ficili ha detto di riconoscersi in una sensibilità cattolica e popolare. Al centro di questa sensibilità mette persona, famiglia, libertà educativa, solidarietà e sussidiarietà, valori che secondo lei «devono tradursi in decisioni concrete, non rimanere soltanto parole».

Il coordinamento provinciale di FdI ha espresso soddisfazione per le due adesioni. «Questo risultato è il frutto del lavoro intenso e costante svolto in questi mesi dal gruppo politico di Scicli, che ha saputo costruire un progetto credibile e attrattivo sul territorio», ha dichiarato il coordinamento. «L’arrivo dei nuovi consiglieri comunali consolida la nostra presenza e rafforza la capacità di azione del partito».

Secondo il coordinamento, il partito avrà in aula una rappresentanza propositiva: «L’obiettivo è dare risposte ai cittadini di Scicli».