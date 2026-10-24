Un giovane è in prognosi riservata dopo essere precipitato dal terzo piano di un edificio a Comiso, mentre eseguiva lavori di manutenzione. L’incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 11 in corso Vittorio Emanuele.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118, arrivati con un’ambulanza dalla postazione di Vittoria. I soccorritori hanno prestato le prime cure al ferito e, viste le condizioni gravi, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Una volta stabilizzato, il giovane è stato portato all’elisuperficie dell’ospedale Regina Margherita di Comiso e da lì trasferito in una struttura ospedaliera specializzata. Il trasporto è avvenuto in codice rosso.

Le forze dell’ordine stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica della caduta e le circostanze in cui si stavano eseguendo i lavori sull’edificio. Le verifiche servono a chiarire i fatti e non indicano, di per sé, responsabilità. (Foto Assenza)