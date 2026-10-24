Sono in corso al cimitero comunale di Giarratana i lavori di sistemazione interna dell’area di nuova espansione. È la fase che prepara la realizzazione della viabilità interna.
L’intervento prevede il ricarico con misto granulometrico. Il materiale serve a regolarizzare le altezze e le quote del terreno, che devono essere uniformi prima di tracciare i percorsi.
Secondo l’amministrazione comunale, il cantiere fa parte delle opere programmate per la sistemazione e il completamento dell’area cimiteriale, e l’attuazione del piano prosegue.
Il passaggio successivo sarà la pavimentazione delle strade interne. Con quest’ultima fase si completeranno gli interventi previsti nella nuova area del cimitero.