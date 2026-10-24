La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per domenica 25 ottobre sui settori occidentali e settentrionali della Sicilia, dove sono attesi piogge, temporali e venti forti. Le altre zone dell’isola resteranno ai margini dei fenomeni.

Il peggioramento comincia da sabato sera, 24 ottobre. Le piogge saranno sparse e a tratti cadranno come rovesci o temporali. All’inizio interesseranno i settori centro-orientali della fascia settentrionale, con accumuli da deboli a localmente moderati. Nelle stesse ore i venti da ovest e nord-ovest potranno diventare forti.

Per domenica l’avviso prevede precipitazioni sparse sui settori settentrionali, con possibili rovesci o temporali e quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. I venti continueranno a soffiare forti da nord-ovest.

Il mare sarà il fronte più esposto. Tutti i bacini occidentali e meridionali saranno molto mossi. Il Tirreno meridionale nel settore ovest e lo Stretto di Sicilia diventeranno temporaneamente agitati. Lungo le coste esposte ai venti sono possibili mareggiate.

Il cambiamento si sentirà anche sulle temperature, in netto calo soprattutto domenica. Nei giorni successivi i valori dovrebbero restare qualche grado sotto le medie del periodo, con un clima pienamente autunnale.

Gli aggiornamenti sull’allerta vengono diffusi dal Dipartimento regionale della Protezione civile. Eventuali misure locali, come la chiusura di parchi, ville comunali o cimiteri, sono decise dai singoli Comuni interessati.