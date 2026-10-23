La Regione Siciliana ha destinato 100mila euro al Comune di Ragusa per la manutenzione straordinaria del parco giochi e delle aree attrezzate di via Monte Cervino, all’angolo con via Mongibello. Lo stanziamento rientra nelle variazioni di bilancio regionali.

Ha commentato la notizia la consigliera comunale Rossana Caruso, che da tempo chiede interventi sull’area. Per Caruso il finanziamento è «una risposta alle tante famiglie che da anni attendono un intervento di riqualificazione». La consigliera ha aggiunto: «Finalmente si apre la possibilità di restituire al quartiere un parco giochi degno di questo nome, uno spazio in cui i bambini possano giocare e le famiglie ritrovarsi in condizioni di sicurezza e tranquillità».

Le richieste dei residenti sono arrivate negli anni anche sotto forma di segnalazioni. Caruso ha raccontato di aver ricevuto oltre cento firme di cittadini: «In questi anni ho raccolto numerose segnalazioni, ascoltato le preoccupazioni dei genitori e portato più volte la questione all’attenzione dell’amministrazione comunale. Una richiesta semplice e legittima: poter disporre di un parco giochi curato, attrezzato e realmente fruibile».

Il tema è arrivato anche in aula. La consigliera ha spiegato di aver presentato un emendamento al bilancio comunale 2026-2028: «Ho sollevato più volte la questione in Consiglio comunale, attraverso richieste e segnalazioni, arrivando anche a presentare un emendamento affinché venissero individuate risorse per la riqualificazione del parco giochi».

Secondo Caruso, la cura degli spazi pubblici dedicati ai bambini deve essere una priorità per l’amministrazione: «Ho continuato a insistere perché ritengo che la cura degli spazi pubblici, soprattutto quelli destinati ai più piccoli, debba rappresentare una priorità. Oggi sapere che sono state destinate risorse importanti a questo intervento significa finalmente poter dare una risposta a chi, per troppo tempo, ha atteso un segnale concreto».