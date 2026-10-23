Il Comune di Vittoria ha riaperto i termini per partecipare al Bilancio partecipativo 2026: cittadini, associazioni ed enti del territorio hanno tempo fino a venerdì 30 ottobre per presentare le loro proposte progettuali.

La riapertura è stata disposta con la determinazione dirigenziale n. 3458 del 20 ottobre 2026. Possono partecipare i singoli cittadini interessati e le associazioni e gli enti che hanno sede legale o operativa a Vittoria. Secondo l’avviso pubblico, le proposte devono essere finalizzate alla valorizzazione e al miglioramento della comunità locale.

Gli ambiti in cui possono rientrare i progetti sono quattro: ambiente, arredo urbano, politiche giovanili e un ambito più ampio che comprende le attività sociali, scolastiche ed educative, culturali, ricreative e sportive. Una stessa proposta può riguardarne anche più di uno.

Le proposte vanno redatte sull’apposita scheda di partecipazione, che si scarica dal sito istituzionale del Comune di Vittoria.

Per la consegna ci sono due strade. La prima è la posta elettronica certificata: la documentazione va inviata all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.vittoria.rg.it. La seconda è la consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, in via Bari 83. In entrambi i casi le proposte devono arrivare al Comune entro e non oltre il 30 ottobre.

L’amministrazione comunale ha invitato la cittadinanza a partecipare con idee e progetti per il miglioramento della città e dei servizi rivolti alla comunità. Dopo la scadenza, le proposte saranno esaminate da un apposito tavolo tecnico, secondo le modalità e i criteri previsti dall’avviso pubblico.