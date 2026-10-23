La Vigàta del commissario Montalbano non esiste su nessuna mappa, ma quasi tutti i suoi luoghi si possono visitare in provincia di Ragusa. Tra Scicli, Ragusa Ibla, Modica e Punta Secca la serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri ha trovato le piazze, i palazzi e la spiaggia che il pubblico riconosce ancora oggi, a distanza di anni dall’ultimo episodio.

La fiction, prodotta da Palomar con la Rai, è andata in onda per la prima volta il 6 maggio 1999 su Rai 2 ed è poi passata su Rai 1, con Luca Zingaretti nei panni del commissario Salvo Montalbano. In 15 stagioni sono stati girati 37 episodi: l’ultimo, «Il metodo Catalanotti», è stato trasmesso l’8 marzo 2021. Per dare un volto alla città immaginaria della Sicilia meridionale, la produzione ha messo insieme scorci di una dozzina di località iblee.

Scicli, il commissariato di Vigàta

Il set più riconoscibile è il Palazzo municipale di Scicli, in via Mormino Penna. L’edificio neorinascimentale, costruito all’inizio del Novecento, nella serie è il commissariato di Vigàta, dove si svolgono indagini e interrogatori. La stanza del sindaco è diventata l’ufficio del questore Bonetti Alderighi, mentre negli ambienti del commissariato sono stati ricavati gli uffici di Montalbano, Mimì Augello, Fazio e Catarella. Via Mormino Penna è una delle strade del centro barocco della città, che con Ragusa e Modica è tra gli otto centri del Val di Noto iscritti nel 2002 nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco.

Le stanze del set si visitano con un biglietto d’ingresso. Le visite sono gestite dalla cooperativa Agire Scicli, che destina parte dell’incasso a progetti di inserimento lavorativo per persone con disabilità. Ad aprile 2026 Zingaretti è tornato a visitarle per la prima volta dopo sette anni, come abbiamo raccontato nell’articolo sul ritorno di Luca Zingaretti a Scicli. Orari e prezzi possono cambiare con la stagione: prima di partire conviene verificarli con la cooperativa o con il Comune.

Ragusa Ibla, la piazza dei personaggi

A Ragusa Ibla la piazza del Duomo, con la cattedrale di San Giorgio sullo sfondo, è il punto d’incontro dei personaggi principali: qui Montalbano si vede con Mimì e Fazio. Nella stessa zona c’è il Circolo di Conversazione, costruito nel 1850, dove il commissario va a disturbare il dottor Pasquano mentre gioca a carte, in una scena dell’episodio «L’odore della notte».

Nella serie ricorrono anche corso XXV Aprile, la chiesa di San Giuseppe e quella di Santa Maria delle Scale, da cui si apre una vista panoramica sulla città. In alcuni episodi il ruolo di commissariato passa all’edificio comunale di piazza Pola, a Ragusa Ibla, al posto del municipio di Scicli.

Modica, la corriera di Livia e la casa di Pasquano

A Modica la troupe ha scelto la facciata del Duomo di San Giorgio: è davanti alla chiesa che Montalbano aspetta la fidanzata Livia alla fermata della corriera. Vicino alla cattedrale si trova la casa del dottor Pasquano, il medico legale della serie, con il giardino pensile affacciato sulla chiesa.

Il Liceo Tommaso Campailla e il Palazzo della Cultura compaiono invece in due episodi, «Salvo amato, Livia mia» e «La pista di sabbia». Tra i set modicani c’è anche il viadotto Guerrieri.

Punta Secca, la casa di Marinella

La casa del commissario, che nella fiction si trova a Marinella, lo sbocco sul mare di Vigàta, è a Punta Secca, frazione di Santa Croce Camerina, accanto alla piazzetta della Torre Scalambri. La villetta sul mare è stata trasformata in un bed and breakfast.

Donnafugata, Sampieri e gli altri set

Il Castello di Donnafugata, dimora ottocentesca nelle campagne di Ragusa, nella serie è il rifugio del boss Balduccio Sinagra nell’episodio «La gita a Tindari». A Sampieri, frazione di Scicli, le arcate della Fornace Penna, un’antica fabbrica di laterizi, compaiono nelle scene iniziali de «La forma dell’acqua».

L’elenco dei set comprende anche i porti di Donnalucata, Pozzallo e Scoglitti, Marina di Ragusa, Comiso e Acate. Donnalucata è una frazione di Scicli, Scoglitti una frazione di Vittoria. Una scheda con i principali luoghi della serie è pubblicata dal portale turistico nazionale Italia.it.

Come organizzare il giro

I set si possono raggruppare per zona. Ragusa Ibla e Donnafugata stanno nel territorio del capoluogo; Punta Secca e Marina di Ragusa sulla costa a sud-ovest; Scicli, Sampieri e Donnalucata a sud-est, con Modica a pochi chilometri da Scicli.

Prima di partire conviene controllare orari e biglietti dei luoghi che si visitano all’interno, come il Castello di Donnafugata e le stanze del set di Scicli, sui canali ufficiali dei Comuni e dei gestori. Piazze, facciate e strade, invece, si possono vedere liberamente. Il legame tra Scicli e la serie è stato raccontato anche da Alberto Angela su Rai 1, come abbiamo scritto in occasione della puntata dedicata alla Sicilia di Montalbano.

Dopo la morte del regista Alberto Sironi, nell’agosto 2019, Zingaretti ha diretto gli ultimi tre episodi girati quell’anno. In occasione della sua visita a Scicli, ad aprile 2026, è stato riferito che non sono previsti nuovi episodi.