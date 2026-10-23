I fondi per il dragaggio del porto di Scoglitti e per l’acquisizione degli ex cinema Barone e Garibaldi sono un beneficio per Vittoria, ma non una «svolta storica». È la posizione del consigliere comunale Biagio Pelligra, che chiede all’amministrazione di concentrarsi su acqua, reti idriche e strade.

Il consigliere risponde al post con cui il sindaco Francesco Aiello ha presentato le risorse ottenute come un risultato importante per la città. Pelligra non contesta l’arrivo dei finanziamenti: «Non intendo fare polemiche sterili né sminuire l’arrivo di finanziamenti che possono comunque rappresentare un beneficio per il territorio. Prendiamo atto di questo risultato e riconosciamo l’importanza delle somme ottenute».

Sul porto, il consigliere giudica il dragaggio un intervento tampone. «La risposta arriva dopo cinque anni di amministrazione Aiello e riguarda un intervento che, pur necessario, ha un carattere essenzialmente tampone», ha dichiarato. Secondo Pelligra l’insabbiamento si ripresenta puntualmente e «una semplice mareggiata potrebbe riportare il porto nelle stesse condizioni». L’intervento, ha aggiunto, arriva «con notevole ritardo rispetto alle esigenze del comparto della marineria».

Pelligra riconosce che l’acquisto degli ex cinema Barone e Garibaldi può avere un valore culturale e urbanistico. «Tuttavia, ci saremmo aspettati lo stesso impegno sul reperimento di risorse per affrontare i problemi che quotidianamente incidono sulla qualità della vita dei cittadini», ha detto.

Il primo di questi problemi, per il consigliere, è la crisi idrica. «Altri Comuni della provincia sono riusciti a intercettare importanti finanziamenti per il rifacimento delle reti idriche. Vittoria, invece, continua a fare i conti con disservizi che penalizzano famiglie e attività produttive», ha dichiarato Pelligra, secondo cui questa avrebbe dovuto essere una delle priorità assolute dell’amministrazione.

Il secondo fronte sono le strade cittadine. «Ogni giorno residenti e automobilisti si confrontano con un manto stradale deteriorato, buche e condizioni di scarsa sicurezza in molti quartieri», ha aggiunto il consigliere, che avrebbe preferito interventi strutturali.

Pelligra indica tre emergenze su cui dice di voler continuare a chiedere attenzione all’amministrazione: acqua, infrastrutture e viabilità. «Sono queste le opere che i vittoriesi attendono da anni», ha concluso.