Gli anziani residenti a Comiso possono chiedere la tessera di libera circolazione AST per il 2027, che permette di viaggiare gratis sui collegamenti extraurbani. Il Comune ha aperto la raccolta delle istanze, che vanno presentate entro il 24 novembre 2026 dopo la proroga sulla prima scadenza che era stata fissata per il 24 settembre 2026.

Per accedere al beneficio contano due requisiti. Il primo è l’età: servono almeno 55 anni per le donne e 60 per gli uomini. Il secondo è il reddito: l’indicatore ISE non deve superare 9.300 euro per chi vive da solo e 18.600 euro per i nuclei familiari di due o più persone.

La differenza di età tra uomini e donne pesa sulla platea. Una donna di 57 anni, per esempio, può già presentare domanda, mentre un uomo della stessa età dovrà aspettare il compimento dei 60 anni. Per una coppia di pensionati la soglia di riferimento è quella del nucleo familiare, cioè 18.600 euro complessivi.

L’agevolazione è prevista dall’articolo 16 della legge regionale 87 del 1981 e dall’articolo 5 della legge regionale 14 del 1986. L’avviso del Comune di Comiso riguarda esclusivamente i residenti in città.

Alla domanda vanno allegati due documenti. Il primo è l’attestato ISEE in corso di validità, rilasciato dagli uffici abilitati. Il secondo è la fotocopia di un documento di riconoscimento, anch’esso valido. Senza questi allegati l’istanza non è completa.

I moduli si ritirano all’Area 7 – Politiche sociali e della famiglia, in via degli Studi 20. Allo stesso ufficio si possono chiedere informazioni chiamando il numero 0932/748323. La modulistica è disponibile anche sul sito del Comune di Comiso, da cui si può scaricare il necessario senza passare dallo sportello. Le tessere rilasciate con questo avviso varranno per tutto il 2027.