Le famiglie di Comiso hanno tempo fino al 30 novembre 2026 per iscrivere i figli agli asili nido comunali per l’anno educativo 2026/2027. Il Comune ha riaperto i termini dell’avviso pubblico per coprire tutti i posti disponibili nelle strutture comunali. L’obiettivo è dare un’altra possibilità di accesso alle famiglie residenti e aventi diritto.

La riapertura arriva mentre il Comune prepara l’avvio di quattro asili nido comunali. Le strutture saranno disponibili a breve, al termine dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione dei locali. Per una di queste l’affidamento della gestione è già in fase avanzata.

I nidi di prossima apertura si trovano in via G.B. Grassi, dove è previsto anche un ampliamento, in viale della Resistenza 53 e in via XXV Luglio.

Le domande si presentano dalla data di pubblicazione dell’avviso ed entro il 30 novembre. Quelle arrivate dopo la scadenza o inviate con modalità diverse da quelle previste non saranno prese in considerazione. Alcune regole restano invariate rispetto al primo avviso, approvato con la determinazione dirigenziale n. 1407 del 15 giugno 2026:

requisiti di accesso;

calcolo del punteggio;

rette;

modalità di presentazione;

documenti da allegare.

Chi aveva già fatto domanda entro la scadenza del primo avviso, a luglio, non deve ripresentarla. Le richieste arrivate nei termini restano valide e mantengono posizione e punteggio. Le nuove domande confluiranno nell’istruttoria secondo le regole del primo avviso.

Il Comune stilerà una graduatoria generale unica, valida per tutti gli asili nido comunali. I genitori, i tutori o gli affidatari in posizione utile potranno scegliere la struttura al momento della convocazione. La scelta sarà possibile solo tra i nidi effettivamente attivi e con posti liberi in quel momento.