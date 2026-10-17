Il Comune di Ragusa ha aperto un avviso pubblico per concedere incentivi agli allevatori di Bovina Modicana e Asino Ragusano, le due razze autoctone del territorio. Le domande vanno inviate entro lunedì 16 novembre 2026.

L’avviso, firmato dal dirigente del Settore VI Sviluppo economico Giuseppe Puglisi, dà esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 5854 del 15 ottobre. Possono partecipare allevatori residenti e non residenti a Ragusa, purché l’azienda si trovi nel territorio comunale e gli animali siano presenti in azienda al momento della domanda.

I capi devono avere più di 24 mesi alla data di scadenza dell’avviso ed essere iscritti nei registri ufficiali. Per la Modicana serve l’iscrizione al Libro genealogico delle razze autoctone a limitata diffusione, e gli animali devono essere sottoposti ai controlli ufficiali della produttività del latte o della carne. Per l’Asino Ragusano conta l’iscrizione al Registro anagrafico delle razze equine e asinine a limitata diffusione, con registrazione e identificazione secondo le norme tecniche di razza.

Il contributo spetta per ogni capo nucleo, stallone o fattrice e sarà ripartito in proporzione al numero di animali posseduti da chi presenta domanda. Al toro capo nucleo e allo stallone andrà una quota doppia rispetto a quella delle fattrici. Le risorse sono quelle che l’amministrazione destina al sostegno del comparto zootecnico del territorio comunale.

La domanda, con oggetto «Istanza contributo Razze Autoctone» e tutti gli allegati richiesti, va trasmessa esclusivamente via Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it. Il termine coincide con il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso.

Avviso e modulistica sono consultabili sul sito del Comune di Ragusa, nella sezione «Avvisi». Per informazioni ci si può rivolgere al Servizio 3° Agricoltura e zootecnia del Settore VI, al Centro direzionale Sac. G. Rollo di via On. Corrado Diquattro. La responsabile del procedimento è Concetta Farina, raggiungibile al numero 0932 676465 o all’indirizzo concetta.farina@comune.ragusa.it.