Il Consiglio comunale di Vittoria ha avviato la discussione sul regolamento che dovrà disciplinare le attività commerciali nel centro storico. Il dibattito in aula proseguirà nella prossima seduta, già fissata per il 29 ottobre.

Tra gli interventi c’è stato quello di Biagio Pelligra, consigliere comunale di Forza Italia, che ha chiesto uno strumento efficace ma al riparo dal rischio di un annullamento da parte dei tribunali amministrativi. «È sotto gli occhi di tutti che il centro storico necessita di una regolamentazione chiara e stabile, diversa dall’approccio adottato in passato attraverso ordinanze temporanee», ha spiegato.

Per Pelligra il testo deve reggere sul piano legale prima ancora che su quello politico. «Il nostro obiettivo deve essere quello di approvare un regolamento che sia forte dal punto di vista politico ma, soprattutto, solido sul piano giuridico», ha detto.

Secondo il consigliere, il nodo principale sta nel conciliare la tutela e la valorizzazione del centro storico con la libertà di iniziativa economica, principio garantito dalla Costituzione.

Pelligra ha poi ricordato alcuni precedenti giudiziari favorevoli al Comune in materia di limitazioni alle aperture commerciali, che a suo giudizio vanno tenuti presenti nella stesura. «Dobbiamo sfruttare tutti gli strumenti normativi e gli orientamenti esistenti per costruire un testo capace di resistere a eventuali impugnative», ha detto. «Solo così potremo raggiungere l’obiettivo condiviso di tutelare il centro storico e garantire al tempo stesso la legittimità delle scelte amministrative.»

Il consigliere ha indicato anche la necessità di incentivare l’apertura di nuove attività commerciali che non pregiudichino il decoro e la storia commerciale del centro storico.

Nel prosieguo della discussione consiliare, Pelligra ha annunciato che presenterà emendamenti migliorativi, con l’obiettivo dichiarato di arrivare a un regolamento efficace, equilibrato e duraturo.