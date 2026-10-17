Un uomo di 62 anni è rimasto intossicato e in parte ustionato mentre bruciava sterpaglie in un terreno di sua proprietà a Santa Maria del Focallo, nel territorio di Ispica. È stato trasferito in elisoccorso al Centro Grandi Ustioni di Catania.

L’uomo, residente a Pozzallo, nella mattinata stava pulendo il suo fondo agricolo, nella zona vicina a Marispica, e stava dando fuoco alle foglie accumulate. Per motivi ancora da chiarire, probabilmente a causa del vento, è stato lambito dalle fiamme.

Dopo l’allarme è arrivata sul posto un’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha chiesto subito l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito il 62enne nell’ospedale di Catania.

Nel terreno sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Modica e i carabinieri per i rilievi.