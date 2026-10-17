Il Comune di Ragusa assegna sette palestre scolastiche ad associazioni e società sportive per l’uso fuori dall’orario delle lezioni. Le domande vanno presentate entro le 12 di domenica 25 ottobre.

L’avviso pubblico rientra nell’iniziativa «Palestre Aperte» del Servizio Sport e Tempo Libero (Settore XII), prevista dalla legge 7 aprile 2026 n. 53. Gli impianti saranno dati in concessione d’uso temporaneo per attività motorie, sportive e ricreative nei pomeriggi, nelle sere e nei giorni in cui le scuole sono chiuse.

Le strutture disponibili sono la palestra Quasimodo, la palestra Quasimodo di Marina di Ragusa e le palestre del plesso Mariele Ventre, del Comprensivo Crispi, della Cesare Battisti, della Maria Schininà e della Vann’Antò. Le fasce orarie vanno dalle 18 alle 22:30 nei giorni feriali; il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, la domenica dalle 9 alle 13. La concessione dura fino al 31 dicembre 2027 ed è rinnovabile per un altro anno.

Possono partecipare le ASD affiliate a enti di promozione sportiva o a federazioni riconosciute dal CONI o dal CIP, le società sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, le cooperative sociali e gli enti no profit che operano in ambito socio-sportivo. Servono il DURC regolare, l’assenza di cause di esclusione previste dal Codice dei contratti pubblici, nessuna morosità o contenzioso aperto con il Comune e la regolarità con i tributi comunali.

A decidere sarà una commissione nominata dal dirigente del settore, che stilerà una graduatoria su 100 punti. Il peso maggiore, fino a 30 punti, va alla valenza sociale del progetto: sport giovanile, attività per la terza età, fasce protette e disabilità, numero di bambini e ragazzi coinvolti. Fino a 25 punti sono riservati alla presenza di istruttori qualificati, laureati in Scienze motorie o tecnici federali, e altrettanti al piano di gestione, con attenzione a pulizia, custodia e piccola manutenzione. Gli anni di attività a Ragusa valgono fino a 10 punti, come gli eventuali elementi migliorativi del progetto.

Chi ottiene uno spazio dovrà stipulare una polizza di responsabilità civile per eventuali danni alla struttura o a terzi. Dovrà inoltre garantire custodia, pulizia ordinaria e vigilanza durante le ore di utilizzo, lasciando i locali in condizioni tali da non creare disagi alle attività scolastiche.

La domanda, con statuto, progetto tecnico-sportivo e copia del documento d’identità del legale rappresentante, va inviata solo via PEC a protocollo@comune.ragusa.it, con oggetto «Domanda di partecipazione Avviso Palestre Aperte» seguito dal nome del richiedente. L’avviso e la tabella degli impianti sono pubblicati all’albo pretorio online del Comune. Il responsabile del procedimento è il geometra Giovanni Nicita, raggiungibile all’indirizzo g.nicita@comune.ragusa.it o al numero 338 5013361.