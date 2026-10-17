Il corso biennale HOMA – Hospitality Management, che forma professionisti dell’ospitalità, torna a Modica con la seconda edizione: il biennio 2026-2028 sarà presentato venerdì 23 ottobre alle 10 e le lezioni cominceranno a novembre.

Il percorso dura 1.800 ore, di cui 800 di stage in azienda. Lo promuove ITS Academy Turismo Sicilia – Fondazione Archimede in partenariato con il Gruppo Modica Hotel e con l’amministrazione comunale, la stessa formula della prima edizione.

Le materie spaziano dalla gestione alberghiera al front office, dal Food & Beverage al revenue management, fino a marketing digitale, customer experience, sostenibilità e innovazione tecnologica. Secondo gli organizzatori, l’obiettivo è formare figure capaci di affrontare le trasformazioni dell’ospitalità integrando competenze manageriali, capacità organizzative e uso delle nuove tecnologie.

Il partenariato con il Gruppo Modica Hotel porta parte della formazione dentro le strutture ricettive, usate come luoghi di apprendimento e di pratica. Sulla prima edizione la Fondazione riferisce che «tantissimi studenti del percorso sono già inseriti nel mondo del lavoro», impiegati in hotel e resort del territorio e nelle strutture del gruppo, in alcuni casi già prima della fine del biennio.

Al termine dei due anni, superate le prove finali, gli studenti ottengono il Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, un titolo di istruzione terziaria riconosciuto in tutta Italia e corrispondente al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

La presentazione si terrà nella sala meeting del Modica Inn Centro, in corso Umberto I 281 a Modica Bassa. Apriranno i lavori i saluti e l’intervento della sindaca Maria Monisteri; parleranno poi Giovanni Dimauro, direttore generale dell’ITS Academy Turismo Sicilia – Fondazione Archimede, e Felice Di Donato, amministratore delegato del Gruppo Modica Hotel.

Durante l’incontro saranno illustrati il nuovo piano di studi, le modalità di accesso e gli sbocchi professionali del percorso.