A Ragusa la bandiera della campagna nazionale «Contro la violenza sulle donne – Mai bandiera bianca» è stata esposta nella Sala Giunta del Palazzo di città. È il segno dell’adesione ufficiale del Comune all’iniziativa promossa dall’ANCI, l’Associazione nazionale Comuni italiani, insieme al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio.

Il vessillo non è stato collocato in un atrio o su una facciata. Si trova nella stanza in cui la Giunta discute e approva gli atti dell’amministrazione. All’esposizione hanno partecipato le tre realtà che più di altre hanno spinto per l’adesione: la Consulta comunale femminile, la Consulta comunale giovanile e la Casa delle Donne.

Nella Consulta giovanile c’è una delegata con competenza specifica sulle Pari Opportunità. È la presenza che porta il tema anche tra i ragazzi che partecipano alla vita amministrativa della città.

Dal Palazzo di città sono arrivati ringraziamenti alle associazioni e ai cittadini che, «idealmente e concretamente», sostengono la campagna.