A Ragusa parte un progetto che usa un QR Code per informare i cittadini sulla donazione degli organi. Lo promuovono il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e la Lega Pro Vita, che lo presenteranno giovedì 1 ottobre alle 12 nella Sala Molè del Palazzo della Provincia.

Il progetto è pensato per il momento del rinnovo del documento d’identità. È lì che ogni cittadino può dichiarare se acconsente alla donazione dei propri organi. L’obiettivo è che ci arrivi conoscendo il tema e sapendo già cosa scegliere, invece di decidere allo sportello.

L’idea è dell’avvocato Corrado Garofalo. Il Libero Consorzio ha deciso di sostenerla e di portarla nella sede di viale del Fante per la presentazione pubblica.

Non sono ancora stati resi noti i dettagli pratici: dove si troverà il QR Code, cosa comparirà sullo schermo dopo averlo inquadrato e in quali uffici sarà disponibile. Se ne saprà di più giovedì in Sala Molè.