Tragedia oggi a Priolo dove un uomo di 64 anni colto da un malore improvviso in strada si è accasciato a terra ed è morto. E’ successo in piazza Quattro Canti, nel cuore del paese. I tentativi di rianimarlo sono andati avanti fino all’arrivo dell’ambulanza del 118, ma non sono serviti a salvarlo.

L’uomo, residente a Priolo, stava camminando lungo via dei Castel Lentini. Arrivato in piazza, è crollato davanti ad alcuni passanti. Sono stati loro a chiamare i soccorsi.

In pochi minuti sono arrivati gli agenti della polizia municipale e il sindaco Gianni. Il primo cittadino ha cominciato le manovre di rianimazione mentre si aspettava l’ambulanza. All’arrivo del personale sanitario, per il 64enne non c’era più nulla da fare.

In piazza Quattro Canti sono arrivati anche il comandante della stazione dei carabinieri di Priolo e una pattuglia del commissariato di polizia.