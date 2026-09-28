Pozzallo darà l’ultimo saluto martedì 29 settembre a Patrizia Burrafato, 59 anni, ex presidente del Consiglio comunale. È morta domenica 27 settembre, a quanto si apprende dopo una lunga malattia. I funerali saranno celebrati alle ore 10 nella chiesa Madre Madonna del Rosario. Il corteo funebre muoverà alle ore 9,30 dall’abitazione in via Magenta.
In città era conosciuta ben oltre la politica. Aveva guidato l’aula consiliare dal 1998 al 2002 e poi aveva continuato a spendersi in iniziative artistiche e sociali. Chi l’ha conosciuta ricorda la frase che teneva come bussola del suo impegno: «Il bene di tutti, escluso nessuno».
Il sindaco Roberto Ammatuna l’ha ricordata così: «Un’altra triste notizia per la nostra città. Ci ha lasciati Patrizia Burrafato, già Presidente del Consiglio Comunale di Pozzallo, donna impegnata in tante iniziative artistiche e sociali cittadine. Le più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia».
Dopo la notizia della sua morte, sui social sono arrivati molti messaggi di cordoglio. Tra questi c’è quello del gruppo Gente di Raganzino, che la ricorda come la prima donna a ricoprire la carica di presidente del Consiglio comunale di Pozzallo: «Tutto il gruppo Gente di Raganzino si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Patrizia Burrafato. Condoglianze e preghiere. Riposa in pace».