A Marina di Ragusa si chiude domenica 27 settembre la stagione 2026 del nuoto in acque libere in Sicilia. Nel tratto di mare davanti al Margarita Beach, sul lungomare Andrea Doria, si disputa Natare Plus Ragusa Openwater. È la sesta e ultima tappa dell’undicesima edizione del Grand Prix Sicilia Openwater: oltre alle gare di giornata, qui si assegnano i titoli della stagione.

Al via ci saranno 178 atleti di una trentina di società, per un totale di 253 presenze-gara. Quasi settanta nuotatori scenderanno in acqua più di una volta nella stessa giornata. Le donne iscritte sono 57, e le età vanno dagli Esordienti ai master della fascia 65 anni e oltre. Diversi partecipanti arrivano da fuori regione.

Il programma delle tre gare

Si parte alle 10 con il 1° Trofeo A Nuoto nel Barocco, 3 chilometri di mezzofondo valido per il Circuito Fondo della Federazione italiana nuoto, con 111 iscritti. Seguono due prove con il marchio Asi. La prima è l’Ibla Kids, 500 metri per 35 giovanissimi tra agonisti esordienti e settore propaganda.

Chiude l’Ibla Knockout, con 107 iscritti. Si nuota a eliminazione progressiva su tre frazioni da 1500, 1000 e 500 metri, una formula che negli ultimi anni è diventata la più spettacolare del circuito.

Ogni gara prevede una doppia premiazione. Dopo i podi di giornata vengono assegnati i titoli del Grand Prix 2026: il Fondo al termine della 3 chilometri, il Kids dopo i 500 metri, lo Sprint dopo il Knockout. Le classifiche finali sommano i risultati di tutta la stagione, che prima di Marina di Ragusa ha fatto tappa a Donnalucata, Brolo, Siracusa, Milazzo e Avola.

La scelta di fine settembre non è casuale, spiegano gli organizzatori. Tra atleti, tecnici, accompagnatori e famiglie, la manifestazione porta sulla costa iblea centinaia di persone a stagione balneare finita. Molti pernottano e ne approfittano per visitare Ragusa Ibla, Modica e Scicli, nel Val di Noto patrimonio Unesco. In questo periodo, aggiungono, il mare offre condizioni ideali per il nuoto di fondo.

La gara è organizzata dalla Asd Trirock con il patrocinio e il contributo del Comune di Ragusa, che l’ha inserita nel calendario Un’estate di sport. Per tutta la durata delle gare l’assistenza in mare è affidata ai mezzi nautici del servizio comunale di protezione civile Salvataggio in mare del presidio di Marina. Il programma completo è pubblicato su siciliaopenwater.com.