Un intervento della Polizia Locale di Vittoria ha portato alla luce una situazione di particolare rilevanza all’interno di un immobile sito in contrada Serra Rovetto, lungo la SS 115, già acquisito al patrimonio comunale.

L’immobile era stato acquisito dal Comune in quanto realizzato in assenza dei necessari titoli e delle relative licenze edilizie e amministrative previste dalla normativa vigente.

Nel corso di un sopralluogo effettuato dal personale della Polizia Locale presso l’area, gli operatori hanno riscontrato che la recinzione perimetrale presentava diversi punti danneggiati e che l’accesso risultava privo di adeguati sistemi di chiusura.

All’interno dei due immobili presenti nell’area sono stati rilevati evidenti segni di effrazione: porte forzate, vetri infranti e ambienti completamente vandalizzati, con la presumibile sottrazione di mobili e altri beni precedentemente lasciati all’interno.

Nel corso dell’ispezione, nel salone principale della villa è stata rinvenuta una bombola di GPL collocata sopra un biliardo. Nelle immediate vicinanze del cancello d’ingresso sono state inoltre riscontrate evidenti tracce riconducibili a un principio d’incendio, nonché una tanica in plastica dalla quale proveniva un forte odore di benzina.

A seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco, all’interno dell’immobile sono state individuate e rimosse complessivamente tre bombole contenenti GPL. Sono stati inoltre rinvenuti residui di combustione e indumenti/panni intrisi di benzina, elementi che, secondo quanto riportato nella relazione di servizio, hanno fatto ritenere agli operatori che potesse essere stato posto in essere un tentativo di provocare un’esplosione o un incendio mediante l’utilizzo delle bombole e di materiale infiammabile, non riuscito.

Dell’accaduto è stato informato il Commissariato di Pubblica Sicurezza, per gli eventuali profili di competenza, mentre sarà data comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria per gli accertamenti e le valutazioni di legge.

L’Amministrazione comunale ha inoltre segnalato agli uffici competenti la necessità di procedere con urgenza alla messa in sicurezza dell’area, attraverso un’adeguata chiusura degli accessi, attualmente privi di sistemi di protezione idonei.

«Quanto accaduto – dichiara l’Amministrazione comunale – evidenzia ancora una volta l’importanza di garantire la sicurezza e il controllo degli immobili acquisiti al patrimonio pubblico. La presenza di bombole di GPL e di materiale infiammabile all’interno di un edificio non custodito rappresenta una situazione che richiede la massima attenzione. Gli accertamenti delle autorità competenti consentiranno di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di individuare eventuali responsabilità».