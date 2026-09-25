A Comiso, poco dopo la mezzanotte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre, polizia, carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco sono intervenuti in corso Umberto I. Dovevano gestire un uomo, un cittadino tunisino, in evidente stato di agitazione nel centro della città. L’obiettivo era mettere in sicurezza la strada e assisterlo.

Il numero di persone mandate sul posto è l’elemento che colpisce. Sarebbero stati impiegati almeno una ventina di operatori fra Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco, con più pattuglie e squadre operative arrivate in centro. A quell’ora corso Umberto I non era deserto. Residenti e passanti si sono fermati a guardare quello che stava succedendo.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe avuto un comportamento tale da richiedere un intervento coordinato tra i quattro corpi. Dopo le operazioni di contenimento e assistenza è stato trasferito in una struttura ritenuta adeguata alla sua condizione. Il nome della struttura non è stato reso noto.

L’intervento si è chiuso senza altre conseguenze per la sicurezza pubblica.

Resta da capire cosa abbia provocato lo stato di alterazione. Per il momento non si sa se all’origine ci siano sostanze stupefacenti, alcol o altre condizioni. Gli accertamenti sono ancora in corso e nessuna di queste ipotesi è stata confermata. (Foto Assenza)