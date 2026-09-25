A Ragusa, in viale dei Platani, un uomo di 86 anni è stato investito da uno scooter mentre usciva dalla farmacia Antoci. I primi ad aiutarlo sono stati i vigili del fuoco di una squadra che passava di lì, rimasti accanto all’anziano fino all’arrivo del 118.

Quella squadra non era stata chiamata per l’incidente. Rientrava da un intervento sulla statale 194, dove era stata impegnata per alcuni animali vaganti, e si è trovata davanti l’uomo a terra.

I vigili del fuoco si sono fermati e hanno assistito l’86enne con le tecniche TPSS, sigla che sta per tecniche di primo soccorso sanitario. Fanno parte dell’addestramento di ogni vigile del fuoco e servono proprio nei minuti in cui una squadra arriva sul posto prima dei sanitari.

Quando l’ambulanza ha raggiunto viale dei Platani, l’anziano è stato affidato al personale del 118 e trasferito all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Le sue condizioni non sono state rese note. Non è stato diffuso nulla neppure sul conducente dello scooter né su come sia avvenuto l’impatto.