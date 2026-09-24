Momenti di paura stasera a Vittoria dove sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco contro l’abitazione dell’assessore Cesare Campailla. La notizia è stata diffusa sui social dal giornalista Gianni Di Gennaro.

“Colpi d’arma da fuoco davanti all’abitazione dell’Assessore Cesare Campailla. I colpi, scrive nel post il giornalista Di Gennaro – presumibilmente tre, sono stati esplosi da un’auto scura in corsa. Come si ricorderà nei giorni scorsi, Campaila e il Sindaco Aiello, sono stati oggetto di pesanti minacce sui social. Sul posto la polizia di Stato, i carabinieri e la scientifica, per i rilievi. Anche il Sindaco è andato nell’abitazione di Campailla, accompagnato dalla polizia locale. Dalle prime informazioni sembrerebbe che chi ha sparato, abbia utilizzato un revolver perché a terra non ci sono bossoli.

Il livello di allerta è alto e sul posto si sono concentrati molti uomini delle forze dell’ordine”.