I carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina hanno arrestato un uomo di 38 anni per la violazione del divieto di avvicinamento all’ex moglie. L’arresto, in flagranza di reato, è scattato nei giorni scorsi. L’uomo, poche ore dopo aver ricevuto la notifica della misura cautelare, si è presentato sotto l’abitazione della donna e l’ha minacciata pesantemente.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa aveva disposto il divieto di avvicinamento, con applicazione di un dispositivo elettronico di controllo. Il provvedimento era scaturito dalle reiterate minacce che la donna aveva denunciato al Comando Carabinieri competente. La Stazione Carabinieri di Ragusa Ibla gli aveva notificato la misura nel pomeriggio dello stesso giorno dell’arresto.

Nonostante la misura appena notificata, in serata l’uomo ha violato le prescrizioni imposte: si è avvicinato all’abitazione dell’ex moglie, oltre la distanza minima consentita, e l’ha minacciata di nuovo.

Allertata dalla donna, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Santa Croce Camerina è intervenuta rapidamente e ha trovato l’uomo ancora nei pressi dell’abitazione, oltre il limite fissato dal giudice.

I militari hanno informato l’autorità giudiziaria e hanno arrestato il 38enne; il giudice ha disposto per lui gli arresti domiciliari. L’uomo dovrà rispondere del reato di atti persecutori, nell’ambito delle norme del cosiddetto codice rosso, che tutelano le vittime di violenza domestica e di genere.

Le fasi successive del procedimento accerteranno il grado di responsabilità dell’indagato, come previsto dal codice di procedura penale.