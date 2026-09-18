Ragusa si prepara a un incontro informativo per la prevenzione delle truffe agli anziani, con particolare attenzione al raggiro del cosiddetto «finto carabiniere». L’appuntamento, promosso dalla Prefettura di Ragusa dopo l’esame del fenomeno da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, si terrà sabato 19 settembre alle 10.30 nella Sala Consiglio della Camera di Commercio di Ragusa, a cura dei rappresentanti delle Forze di Polizia.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con ANAP Confartigianato, l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati, e rientra nella campagna nazionale «Più sicuri insieme», promossa dal Ministero dell’Interno insieme a Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. Ai cittadini che parteciperanno saranno forniti consigli pratici su come riconoscere i tentativi di raggiro e su quali comportamenti adottare per difendersi.

Il fenomeno riguarda da tempo la provincia di Ragusa, dove si sono ripetuti episodi messi a segno da persone che si spacciano per rappresentanti delle istituzioni. I truffatori fanno leva sul timore per l’incolumità dei familiari, colpendo soprattutto le persone anziane, considerate più esposte a questo tipo di inganno perché spesso sole in casa.

L’incontro di sabato è rivolto in particolare alla popolazione anziana e ai loro familiari e si svolge nella Sala Consiglio della Camera di Commercio di Ragusa a partire dalle 10.30. Al tavolo siederanno i rappresentanti degli stessi corpi che promuovono a livello nazionale la campagna «Più sicuri insieme»: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.