Il Comune di Ragusa ha bandito un concorso pubblico di progettazione per trasformare il quartiere Selvaggio nella nuova Cittadella dello Sport della città. Il concorso è aperto anche a professionisti internazionali. Il quartiere ospita già alcuni dei principali impianti sportivi comunali, il nuovo impianto polivalente e la Scuola dello Sport, sede del corso di laurea in Scienze Motorie e del nascente Its. Il bando non indica ancora le date di apertura e di scadenza.

Il concorso ha un valore complessivo di 220.000 euro, cifra che comprende premi da 20.000 euro ciascuno per i progetti classificati al secondo, terzo, quarto e quinto posto. Il costo stimato per la realizzazione dell’opera è di 6.245.000 euro.

Il progetto vincitore dovrà prevedere un complesso di edilizia residenziale per studenti in housing sociale da 64 posti letto e tre nuove aule didattiche da 200 posti ciascuna, destinate al polo universitario legato al corso di Scienze Motorie e all’Its.

Il progetto prevede anche due nuovi campi sportivi polivalenti all’aperto e la riqualificazione integrale del maneggio comunale, già parte del comparto sportivo del quartiere.

Il piano prevede anche nuove aree verdi attrezzate per la collettività e la pedonalizzazione di via Magna Grecia, per favorire la mobilità pedonale e ciclabile nel quartiere.

Il Comune di Ragusa ha pubblicato il bando e la documentazione tecnica sul portale Concorsi AWN, piattaforma nazionale utilizzata per i concorsi pubblici di progettazione.