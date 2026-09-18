Modica potrà collegare il proprio sistema di lettura targhe al Controllo Nazionale Targhe e Transiti. È la rete che permette alle forze dell’ordine di individuare in tempo reale il passaggio di veicoli sotto osservazione. L’autorizzazione è stata firmata giovedì 17 settembre 2026 in Prefettura di Ragusa, nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ad annunciarlo è la sindaca di Modica, Maria Monisteri. L’obiettivo, spiega, è rafforzare il controllo del territorio contro ogni forma di illegalità e monitorare il traffico veicolare in città.

Il collegamento funziona attraverso un sistema di allerta automatica. Ogni volta che una delle telecamere posizionate sul territorio comunale rileva il passaggio di un veicolo segnalato, parte un alert diretto alle sale operative collegate. Il veicolo dev’essere già segnalato come di interesse per le Forze di Polizia. «Saremo così in grado di segnalare in tempo reale […] il passaggio […] dei veicoli che risultano di interesse per le Forze di Polizia», ha dichiarato Monisteri.

La sindaca indica due finalità per il nuovo collegamento. La prima è il controllo del territorio, a fini sia preventivi che repressivi, contro ogni forma di illegalità. La seconda è il monitoraggio della mobilità e del traffico veicolare cittadino. Il sistema di lettura targhe già installato sul territorio comunale resta lo stesso. Cambia la sua capacità di dialogare in tempo reale con le banche dati nazionali delle forze dell’ordine.

«Fondamentale per la sicurezza, è il raccordo che c’è fra Prefettura, Forze di Polizia e la nostra amministrazione, perché la videosorveglianza rappresenti un vero moltiplicatore di efficacia per il controllo e la tutela della nostra città», ha aggiunto Monisteri.