A Modica, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 26 anni con l’accusa di resistenza, violenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale, lesioni a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti a offendere. Ad agire sono stati gli agenti del Commissariato cittadino, intervenuti nelle vie del centro storico durante un servizio di controllo del territorio.

Una segnalazione aveva indicato agli agenti la presenza di un uomo armato di coltello lungo le vie cittadine. Gli agenti hanno individuato rapidamente il 26enne, già noto alle forze di polizia, e hanno tentato di procedere al controllo.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, alla vista della pattuglia l’uomo ha opposto una netta resistenza, brandendo contro i poliziotti un coltello dalla lama lunga complessivamente circa 24 centimetri e tentando di sottrarsi all’identificazione. Si è scagliato contro gli agenti rivolgendo loro minacce e cercando di divincolarsi con violenza, prima che il personale riuscisse a disarmarlo e immobilizzarlo in sicurezza.

Il 26enne è stato inoltre deferito all’autorità giudiziaria per la violazione del cosiddetto Daspo urbano: il Questore gli aveva vietato, nell’ottobre 2025, di frequentare e sostare proprio nelle vie del centro storico dove si sono svolti i fatti, a causa della reiterazione di condotte ritenute pericolose e antisociali. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.