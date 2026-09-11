Modica piange la scomparsa di Sabrina Iozzia, morta a 44 anni. I funerali si terranno sabato 12 settembre alle 15:30 nella Chiesa di Santa Maria di Betlemme.

Ad annunciarlo sono i figli Gabriele e Soraya, la madre Silvana e l’intera famiglia. Prima della cerimonia religiosa sarà possibile rendere l’ultimo saluto alla donna presso l’abitazione della madre, in via Modica-Ispica 51.

Sui social dopo la diffusione della notizia della morte sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio per Sabrina Iozzia. Tra questi, quello di Loredana: «Addio Sabrina, hai lottato tanto nella tua vita, non ti sei mai scoraggiata. Hai sempre sorriso alla vita proteggi i tuoi figli sempre.»

Un altro messaggio, firmato Claudia, recita: «Rimarrai per sempre nei nostri cuori. Riposa in pace.»

Anche Angela ha voluto lasciare un pensiero: «Sabrina, amica mia speciale, riposa in pace, non ti scorderò mai.»

Il ricordo più lungo è quello di Francesca, che si descrive come amica e collega: «Cara amica, sei stata una donna forte dal tuo primo momento dell’operazione, sempre attiva e combattiva. Abbiamo trascorso 5 anni di primaria insieme ai nostri figli, tante risate, compleanni dei nostri figli dove hanno legato tanto. Una mamma sempre presente nonostante l’affronto di questo brutto male hai lasciato un vuoto immenso ma porterò con me il tuo sorriso. R.I.P., veglia sui tuoi amatissimi figli. Fai buon viaggio, amica e collega.»