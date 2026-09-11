A Comiso, ieri sera, un incendio divampato nella cucina di un’abitazione di via Palermo ha reso inagibile il locale e costretto la residente a un trasferimento in ospedale per accertamenti. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partite da un guasto elettrico.

Sul posto sono intervenute due squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa: una dal distaccamento del capoluogo, l’altra da quello di Santa Croce Camerina. Il lavoro dei pompieri ha permesso di circoscrivere le fiamme alla sola cucina, evitando che si propagassero al resto dell’abitazione.

Il calore ha comunque provocato il distacco delle pignatte del soffitto della stanza, che risulta ora inagibile. La proprietaria dell’immobile non ha riportato ferite legate direttamente alle fiamme, ma è stata affidata alle cure del personale del 118 intervenuto sul posto.

La donna è stata poi trasportata all’ospedale di Vittoria per essere sottoposta ad accertamenti. Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia di Stato di Comiso.

Gli agenti hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e le cause dell’incendio.