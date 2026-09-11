Modica e Pozzallo piangono Emanuel Giorgio Ruta, il ragazzo di 17 anni, morto ieri pomeriggio in un incidente stradale lungo la provinciale Modica-Ispica, all’altezza della curva conosciuta come «Gigi Olivari», nei pressi di contrada Beneventano a Modica. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter Piaggio Beverly quando si è verificato lo scontro con un’auto, intorno alle 17.25. Sulla dinamica esatta sono in corso accertamenti.

Emanuel Giorgio Ruta, conosciuto da tutti come Giorgio, era originario di Pozzallo. Il 17enne lavorava in una pizzeria della zona e proprio verso Modica stava viaggiando quando è avvenuto l’incidente.

Giorgio frequentava il terzo anno del Liceo Scientifico a Ispica ed era figlio unico.