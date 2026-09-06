Scicli – Un giovane di 25 anni ha soccorso una bambina di appena cinque anni. La piccola era sola e in lacrime, in sella a una bicicletta lungo una strada secondaria tra Scicli e la frazione di Donnalucata. Il ragazzo si è fermato, l’ha tranquillizzata e non l’ha lasciata sola fino all’arrivo dei Carabinieri.

Il ragazzo ha parlato con la bambina per tranquillizzarla e non si è allontanato, restando al suo fianco lungo il ciglio della strada. Ha atteso così fino a quando una pattuglia dei Carabinieri non ha raggiunto il punto segnalato e ha preso in carico la piccola.

Del 25enne non si conosce il nome ma il suo gesto di grande sensibilità ha permesso il lieto fine dell’avventura della piccola bambina.