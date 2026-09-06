Comiso, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 35 anni del posto. L’accusa è di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della compagna. L’intervento del personale del Commissariato di Comiso è scattato nella serata di venerdì 21 agosto, dopo una segnalazione di aggressione arrivata agli uffici di polizia.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato la donna con ferite evidenti al volto e il naso sanguinante. I soccorritori l’hanno trasportata all’ospedale di Vittoria. Lì i sanitari le hanno riscontrato diverse fratture alle ossa nasali e altre lesioni, con una prognosi di trenta giorni.

Dalle dichiarazioni rese dalla donna agli operatori è emerso che l’aggressione sarebbe avvenuta mentre si trovava in auto con il compagno. Secondo il racconto della donna, l’uomo l’avrebbe colpita più volte al volto.

La donna ha riferito anche che episodi di violenza si sarebbero già verificati in passato, prima di quello della serata del 21 agosto.

Nel corso dell’intervento l’uomo, in evidente stato di agitazione, ha opposto resistenza agli agenti intervenuti.

Gli agenti lo hanno quindi arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e al termine degli accertamenti di rito, per condurlo nella Casa Circondariale di Ragusa.