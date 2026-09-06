I Carabinieri della Compagnia di Modica hanno arrestato in flagranza un uomo di 52 anni residente in città. È gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il fermo è scattato nel corso della mattinata, durante un servizio di controllo del territorio nelle vie del centro. I militari erano nei pressi di corso Sandro Pertini, nell’ambito dei controlli avviati per contrastare il traffico di droga in città.

Ad attirare l’attenzione della pattuglia è stata un’auto nera che procedeva a passo d’uomo lungo la strada. Il conducente ha mostrato un atteggiamento guardingo e un nervosismo insolito durante il controllo. Questo ha spinto i militari a ispezionare il veicolo. Nella vettura e addosso all’uomo, i Carabinieri hanno trovato circa 60 grammi di cocaina, chiusi in una busta termosaldata.

La scoperta ha spinto i militari a estendere la perquisizione all’abitazione del 52enne. Lì hanno sequestrato altri 5 grammi di cocaina, divisi in 7 involucri già pronti per lo spaccio, e 1.300 euro in contanti. Sono stati trovati anche un bilancino elettronico, una macchina per il sottovuoto e vario materiale per il confezionamento della droga.

I Carabinieri hanno controllato anche una seconda abitazione nella disponibilità dell’uomo, sempre a Modica. Qui hanno trovato 39mila euro in contanti, custoditi in diverse buste termosigillate. L’uomo ha spiegato la somma come una vincita al gioco del lotto, ma la versione non ha convinto i militari.

Sommando i due appartamenti e il controllo su strada, il sequestro complessivo ha superato i 40mila euro in contanti. A questo si aggiungono circa 65 grammi di cocaina complessivi e tutto il materiale usato per pesare e confezionare la droga.

Al termine delle formalità di rito, i Carabinieri hanno condotto il 52enne nella Casa Circondariale di Ragusa. L’uomo resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le ipotesi accusatorie dovranno trovare conferma nelle fasi successive del procedimento, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.