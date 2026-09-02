Piazza Municipio, a Pozzallo, si è riempita ieri, per lo spettacolo teatrale «Colapesce – Il peso del mare», ispirato al mito siciliano dell’uomo che regge un’isola sulle spalle. Sul palco Tony Cicero Santalena, autore, regista e interprete originario della città, insieme all’attrice Mariachiara Di Giacomo.

Santalena ha interpretato Colapesce, mentre Di Giacomo lo ha accompagnato in un dialogo scenico costruito attorno al mare, alle radici e all’appartenenza. Il racconto si sofferma sul peso che ogni persona porta sulle proprie spalle, oltre a quello dell’isola sollevata dal protagonista del mito.

Il pubblico ha seguito lo spettacolo in silenzio per gran parte della rappresentazione, riservando un lungo applauso finale ai due interpreti. La messa in scena, costruita su pochi elementi, ha puntato sulla parola e sulla presenza fisica degli attori più che su effetti visivi.