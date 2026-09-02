Il sagrato della Chiesa di San Bartolomeo, a Scicli, ha ospitato nei giorni scorsi il concerto dell’Associazione Bandistica Busacca-Borrometi Città di Scicli, tra swing, jazz, mambo e ritmi latino-americani.
Alla guida dell’ensemble i maestri Girolamo Manenti e Massimo Piccione, affiancati dalla voce di Chiara Provvidenza.
Il pubblico, numeroso ed entusiasta, ha seguito un programma che ha ripercorso i classici di Frank Sinatra fino all’energia di Perez Prado, alternando atmosfere intime a passaggi di grande impatto sonoro.
Per la banda cittadina si è trattato del secondo grande concerto offerto a Scicli in meno di due settimane, con un repertorio completamente diverso rispetto alla precedente esibizione.