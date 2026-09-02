Monterosso Almo prosegue le celebrazioni in onore di San Giovanni Battista, patrono e protettore del paese, con la giornata dedicata ai gruppi e alle associazioni parrocchiali. Mercoledì 2 settembre, alle 20, è in programma la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Giuseppe Burrafato, a cui prendono parte i gruppi Rinnovamento dello Spirito e Azione Cattolica insieme ai comitati delle feste cittadine. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, prende il via ArtFest, con spettacoli di artisti di strada e la partecipazione della Street Band Risveglio Kamarinense.

Il programma prosegue nei prossimi due giorni con un crescendo di appuntamenti: da giovedì la festa si concentra sui più giovani, mentre venerdì sera la comunità dedica un momento alla memoria di un concittadino, accompagnato da un’opera lirica in piazza.

Nei giorni scorsi le celebrazioni erano state aperte dalla giornata della custodia del Creato, con la santa messa a cui hanno preso parte i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile Rangers Europa e del gruppo Alfa, seguita dalla benedizione dei mezzi in dotazione alle squadre.

Giovedì 3 settembre la festa si sposta sui giovani e giovanissimi del paese. Alle 20 è prevista la santa messa presieduta dal sacerdote Gino Ravalli; alle 21,30 l’amministrazione comunale propone in piazza il concerto di Umberto Terranova.

Venerdì 4 settembre è la giornata dei portatori e dei devoti. Alle 20 la santa messa sarà presieduta dal novello sacerdote Giovanni Corallo, con la partecipazione di chi affronta il tradizionale viaggiu scausu, il pellegrinaggio a piedi scalzi.

Alle 21,30 la serata commemorativa in memoria del grand’ufficiale Paolo Mirabella, nel novantesimo anniversario della nascita: il figlio lo ricorderà prima dell’opera lirica Cavalleria Rusticana, diretta dal maestro Umberto Terranova.